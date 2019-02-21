التحالف الدولي يتحقق من معلومات عن مقتل داعشي فرنسي في سوريا

أشار مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى أن التحالف يعمل على التأكد من صحة المعلومات عن مقتل أحد عناصر "داعش" الفرنسيين، المدعو فابيان كلين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن "العمل جار للتأكد".

وكانت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية قد أفادت يوم الجمعة الماضي بمقتل فابيان كلين وإصابة أخيه جان ميشيل بجروح خطيرة في غارة للتحالف على بلدة الباغوز بريف دير الزور، آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا.

Fabien Clain, French 'voice of ISIS' used in claim for Paris attacks reportedly killed in coalition airstrike in Syria pic.twitter.com/qSWZapV5Kq — Raphael Gluck (@einfal) February 21, 2019

وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الفرنسية حددت في وقت سابق أن كلين هو الذي أعلن في تسجيل صوتي مسؤولية "داعش" عن الهجمات الإرهابية في باريس في 30 نوفمبر عام 2015، التي أسفرت عن مقتل 129 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.

ولم تعلق وزارتا الدفاع والخارجية الفرنسيتان على هذه المعلومات.

المصدر: رويترز