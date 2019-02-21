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التحالف الدولي يتحقق من معلومات عن مقتل داعشي فرنسي في سوريا

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يتحقق من معلومات عن مقتل داعشي فرنسي في سوريا
AFP
صورة من الأرشيف
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أشار مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى أن التحالف يعمل على التأكد من صحة المعلومات عن مقتل أحد عناصر "داعش" الفرنسيين، المدعو فابيان كلين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن "العمل جار للتأكد".

وكانت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية قد أفادت يوم الجمعة الماضي بمقتل فابيان كلين وإصابة أخيه جان ميشيل بجروح خطيرة في غارة للتحالف على بلدة الباغوز بريف دير الزور، آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا.

وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الفرنسية حددت في وقت سابق أن كلين هو الذي أعلن في تسجيل صوتي مسؤولية "داعش" عن الهجمات الإرهابية في باريس في 30 نوفمبر عام 2015، التي أسفرت عن مقتل 129 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.

ولم تعلق وزارتا الدفاع والخارجية الفرنسيتان على هذه المعلومات.

المصدر: رويترز

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