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طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطراريا في مطار الخرطوم

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طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطراريا في مطار الخرطوم
Reuters
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية - أرشيف -
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نجت طائرة تابعة للخطوط القطرية من حادث محقق بسبب عطل مفاجئ وهبطت بسلام في مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في رحلتها رقم 1409 المتجهة من الدوحة إلى لاغوس هبطت بسلام يوم الخميس بمطار الخرطوم الدولي.

وصرح الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي نصر، إن الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ بإحدى ماكيناتها مما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات المطار بالهبوط.

وأوضح المتحدث أنه تم منحه الإذن وتجهيز كل الإجراءات اللازمة لهبوط الطائرة بسلام.

وبين أن الطائرة تحمل على متنها مائة وثلاثة وسبعين راكبا.

المصدر: RT + وكالات

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