السلطات السودانية تعتقل عددا من قادة المعارضة

أفادت مصادر لـRT، يوم الخميس، بأن السلطات السودانية اعتقلت عددا من قادة المعارضة.

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وقالت المصادر إن من بين المعتقلين السكرتير العام للـ"حزب الشيوعي" مختار الخطيب، ونائب رئيس "حزب الأمة" مريم الصادق، والأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله ورئيس "حزب البعث السوداني" يحيى الحسين.

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي بـ"موكب الرحيل" للتوجه إلى القصر الرئاسي، علما أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتشهد مدن سودانية منذ 19 ديسمبر 2018 احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

RT

RT

RT

المصدر: RT