مصر.. قراران من السيسي بتعديل اتفاقيات مع أمريكا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارين جمهوريين جاء الأول بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

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كما أصدر قرارا بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق في القرارين.

وكان السيسي قد أصدر قرارا في 7 فبراير الجاري بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتختص الاتفاقية بمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووفقا للاتفاقية، المنشورة بالجريدة الرسمية، فإن النتائج المرجوة من هذه المبادرات، هي رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعي المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدني لحماية الفئات المهمشة من السكان.

المصدر: وكالات