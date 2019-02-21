بالفيديو.. صيني يوجه رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان

وجه مواطن صيني رسالة مصورة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر صفحة مركز التواصل الحكومي السعودي الرسمية على "تويتر".

وظهر المواطن الصيني، ويدعى أشرف واسمه الصيني (نيو)، يتحدث خلال الرسالة عن السنوات التي قضاها في السعودية متأثرا بثقافتها، مؤكدا أنه يشتاق للسعودية.

ولفت نيو إلى أنه عندما يشتاق إلى السعودية، يستمع لأغاني المطرب السعودي الكبير محمد عبده.

وأعرب نيو عن أمله في أن تسهم زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في دعم العلاقات بين البلدين.

بماذا يترنم أشرف (أو نيو بالصينية) عندما يشتاق للمملكة؟ حكاية من بكين، للعيش في المملكة، والتنقل بين مدنها، لـ 14 عامًا. #ولي_العهد_في_الصينpic.twitter.com/bqdJtVQgry — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) 21 февраля 2019 г.

ووصل ولي العهد بن سلمان إلى بكين صباح اليوم الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي وشملت باكستان والهند وأخيرا الصين.

المصدر: "تويتر"