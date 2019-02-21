عشيرة عراقية تقوم بـ"صولة" ضد "داعش" في صحراء الأنبار

أعلنت عشيرة الجغايفة في محافظة الأنبار بالعراق، اليوم الخميس، عن قيامها بـ"صولة" ضد تنظيم "داعش" في صحراء المحافظة.

وقال مصدر في العشيرة لـRT :"نفذنا منذ يومين أكثر من عملية ضد ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار، حيث كانوا يهددون حياة الناس والمزارعين الذين يخرجون لحصاد الكمأ".

وأضاف المصدر"تمكنا من قتل خمسة عناصر من داعش وحرق سياراتهم والاستيلاء على أسلحتهم"، مبينا أن "اثنين من مقاتلي العشيرة أصيبا بجروح خفيفة أثناء المواجهات".

يذكر أن تنظيم "داعش" قام خلال الأيام الماضية بعمليات استهداف للمدنيين في صحراء محافظة الأنباء وقتل عدد منهم، بينما لا يزال 7 أشخاص مختطفين لا يعرف مصيرهم.

المصدر: RT