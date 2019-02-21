مصر.. ضبط شحنات محظورة قادمة من دولة أجنبية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 173 قطعة ميكروفون صغير الحجم وأخرى تحمل نصلا معدنيا، محظور استيرادها، داخل حاوية بميناء غرب بورسعيد.

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وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه وفقا لمعلومات إدارة شرطة موانئ بورسعيد "قامت إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية وصلت ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وبداخلها أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها".

وتم تشكيل لجنة "أمنية جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط "100 قطعة متعددة الأغراض مزودة بنصل معدني - 73 قطعة ميكروفون صغير الحجم مختلفة الأشكال".

المصدر: RT