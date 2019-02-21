المخابرات العراقية تفكك أكبر مجموعة تمويل لـ"داعش"

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي يوم الخميس، عن تفكيكه أكبر مجموعة تمويل لتنظيم "داعش" في تاريخ البلاد، بحسب بيانه.

وذكر البيان هذه المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم.

وأضاف أنها تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

وكشف مصدر أمني عراقي عن ضبط 500 مليون دولار بحوزة خلية اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة تمويل "داعش".

المصدر: RT + "السومرية نيوز"