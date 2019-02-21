 
مباشر

المخابرات العراقية تفكك أكبر مجموعة تمويل لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

المخابرات العراقية تفكك أكبر مجموعة تمويل لـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhpn

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي يوم الخميس، عن تفكيكه أكبر مجموعة تمويل لتنظيم "داعش" في تاريخ البلاد، بحسب بيانه.

وذكر البيان هذه المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم.

وأضاف أنها تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

وكشف مصدر أمني عراقي عن ضبط 500 مليون دولار بحوزة خلية اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة تمويل "داعش".

المصدر: RT + "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو...مسن سعودي يتحرش بممرضة