ما العقوبة التي تنتظر المتحرش "السبعيني" السعودي بممرضة؟

أوضح المستشار القانوني، محمود عادل الثمالي، العقوبة التي ستطبق بحق صاحب مقطع التحرش، أحد مشاهير "السناب شات" بممرضة في مستشفى القنفذة بالسعودية بعد أن أثار جدلا واسعا.

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وكشف الثمالي لموقع "الوئام" السعودي، أن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه قيام أحد المشاهير بـ"سناب شات" (تطبيق في وسائل التواصل الاجتماعي) البالغ 70 عاما، بلمس جسد إحدى الممرضات بمستشفى القنفذة العام، يعرضه للعقوبة بناء على نظام مكافحة التحرش بالسعودية، وهي عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح الثمالي أن المقطع المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي يعتبر دليل إثبات، وأن الفعل الذي قام به الشخص يشكل جريمة تحرش، وهذا الفعل مجرم بموجب نظام مكافحة التحرش.

وأضاف الثمالي أن هناك عقوبة أخرى تنتظره وأن من قام بتصوير المقطع ونشره سوف يطبق بحقه نظام الجرائم المعلوماتية، موضحا أن هذا الفعل مجرم و"هو التشهير" والعقوبة المقررة لهذا الفعل هي عقوبة السجن التي لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: "الوئام"