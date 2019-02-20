إسرائيل تقصف غزة.. وجنودها يصيبون 5 فلسطينيين خلال فعاليات "الإرباك الليلي"

قصفت طائرات استطلاع إسرائيلية، مساء الأربعاء، منطقة مخيمات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع احتشاد محتجين فلسطينيين في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه مخيمات العودة شرق البريج.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" أن استهداف مواقع لحركة "حماس" جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

فيما قالت مصادر فلسطينية إن القصف الإسرائيلي طال أرضا زراعية مجاورة لموقع عسكري تابع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لـ"حماس"، ودراجة نارية شرق البريج دون وقوع إصابات.

أغارت طائرة عسكرية على موقع ارهابي تابع لمنظمة #حماس في جنوب قطاع #غزة ردًّا غلى اطلاق مجموعات من #البالونات_الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية #عاجل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 20 февраля 2019 г.

وتشهد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، إعادة إطلاق البالونات الحارقة تجاه المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ضمن خطوات تصعيدية فلسطينية للرد على عدم التزام إسرائيل باتفاق التهدئة.

وبالتوازي مع القصف الإسرائيلي اليوم، توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية في جنوب قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات "الإرباك الليلي" للجنود الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود.

وأشعل الفلسطينيون إطارات مطاطية ووجهوا إضاءة أنوار الليزر تجاه جنود الجيش الإسرائيلي للتشويش عليهم.

وأصيب اليوم 5 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال فعاليات "الإرباك الليلي".

المصدر: RT + وكالات