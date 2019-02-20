بالصور.. الجبير يفتتح المبنى الجديد للسفارة السعودية في الهند

افتتح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مبنى سفارة المملكة الجديد لدى حكومة الهند بمشاركة وزيرة خارجية الهند سوشما سوراج.

#نيودلهي | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير يفتتح مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند بمشاركة وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج 🇮🇳🇸🇦 pic.twitter.com/hw9caZTvHO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 20, 2019

وتشهد العلاقات الهندية السعودية تطورا ملحوظا، مع خصخصة وتنويع الاقتصاد السعودي حاليا، حيث تقدم المملكة فرصا عديدة للشركات والمستثمرين الهنود، نظرا للخبرة التي يمتلكونها، لا سيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات.

صور .. جانب من افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية #الهند 🇮🇳🇸🇦 pic.twitter.com/s8fynURXW5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 20, 2019

ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر 400 شركة، وهناك رغبة متزايدة لدخول العديد من الشركات والمستثمرين الهنود إلى السوق السعودي في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.

ووقعت الرياض ونيودلهي برعاية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي اتفاقيات تجارية بقيمة 100 مليار دولار.

ووصل الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء إلى الهند، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال ومسؤولين سعوديين قادما من باكستان، وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي على رأس مستقبليه.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية + وكالات