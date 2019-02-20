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بالصور.. الجبير يفتتح المبنى الجديد للسفارة السعودية في الهند

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بالصور.. الجبير يفتتح المبنى الجديد للسفارة السعودية في الهند
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افتتاح مبنى سفارة المملكة لدى الهند
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افتتح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مبنى سفارة المملكة الجديد لدى حكومة الهند بمشاركة وزيرة خارجية الهند سوشما سوراج.

وتشهد العلاقات الهندية السعودية تطورا ملحوظا، مع خصخصة وتنويع الاقتصاد السعودي حاليا، حيث تقدم المملكة فرصا عديدة للشركات والمستثمرين الهنود، نظرا للخبرة التي يمتلكونها، لا سيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات.

ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر 400 شركة، وهناك رغبة متزايدة لدخول العديد من الشركات والمستثمرين الهنود إلى السوق السعودي في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.

ووقعت الرياض ونيودلهي برعاية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي اتفاقيات تجارية بقيمة 100 مليار دولار.

ووصل الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء إلى الهند، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال ومسؤولين سعوديين قادما من باكستان، وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي على رأس مستقبليه.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية + وكالات

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