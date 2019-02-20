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العريفي يثير الجدل بترويجه لمهرجان "شتاء طنطورة" في العلا

أخبار العالم العربي

العريفي يثير الجدل بترويجه لمهرجان
@WinterAtTantora
الداعية السعودي محمد العريفي
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ظهر الداعية السعودي محمد العريفي في مدينة العلا مروجا لفعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، وذلك بعد نحو شهرين على انقطاعه عن مواقع التواصل الاجتماعي، واختفاء حسابه من موقع "تويتر".

وأثار العريفي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر الحساب الرسمي لمهرجان "شتاء طنطورة" مقطع فيديو ترويجي للعريفي في محافظة العلا شمال البلاد، تحدث فيه عن فوائد السفر.

وقال الداعية البارز: "التغرب عن الأوطان في طلب العلا له 5 فوائد: تفريج هم، اكتساب معيشة، علم، وآداب، وصحبة.

 وأضاف: "من يعي التاريخ في صدره يضيف أعمارا إلى عمره.. الإنسان إذا عرف التاريخ وأحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم".

كما نشرت إدارة المهرجان عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" صورا للداعية السعودي يتجول بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة في المنطقة التاريخية لمحافظة العلا.

وأثارت مبادرة العريفي ردود فعل واسعة بين رافض ومتقبل، وفي ما يلي بعض التعليقات حول ظهور الداعية العريفي:

المصدر: موقع "تويتر"

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