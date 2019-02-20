العريفي يثير الجدل بترويجه لمهرجان "شتاء طنطورة" في العلا

ظهر الداعية السعودي محمد العريفي في مدينة العلا مروجا لفعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، وذلك بعد نحو شهرين على انقطاعه عن مواقع التواصل الاجتماعي، واختفاء حسابه من موقع "تويتر".

وأثار العريفي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر الحساب الرسمي لمهرجان "شتاء طنطورة" مقطع فيديو ترويجي للعريفي في محافظة العلا شمال البلاد، تحدث فيه عن فوائد السفر.

وقال الداعية البارز: "التغرب عن الأوطان في طلب العلا له 5 فوائد: تفريج هم، اكتساب معيشة، علم، وآداب، وصحبة.

وأضاف: "من يعي التاريخ في صدره يضيف أعمارا إلى عمره.. الإنسان إذا عرف التاريخ وأحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم".

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ"



محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورةpic.twitter.com/S4Z2eYJBsp — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) 19 февраля 2019 г.

كما نشرت إدارة المهرجان عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" صورا للداعية السعودي يتجول بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة في المنطقة التاريخية لمحافظة العلا.

تجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة، الشيخ محمد العريفي يشرّف فعاليات #شتاء_طنطورة. pic.twitter.com/qAcw555sLt — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) 19 февраля 2019 г.

وأثارت مبادرة العريفي ردود فعل واسعة بين رافض ومتقبل، وفي ما يلي بعض التعليقات حول ظهور الداعية العريفي:

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ"



محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورةpic.twitter.com/S4Z2eYJBsp — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) 19 февраля 2019 г.

سُعدت بزيارة الأستاذ #محمد_العريفي إلى فعاليات #شتاء_طنطورة. بلاده تستحق إهتمامه أكثر من تركيا أردوغان ومصر الإخوان. https://t.co/Yfvda2A8D3 — غازي الحارثي | Ghazy (@Ghaazey) 19 февраля 2019 г.

#محمد_العريفي في #شتاء_طنطورة وسبحان مغيّر الأحوال!!!

مقطع قديم وآخر جديد للعريفي ورأيه في زيارة العلا.

ويعجبون من نفور الشباب منهم ومن فتواهم!! pic.twitter.com/Rh9OVO33aR — سعيد موسى (@SaeedMosaZ) 19 февраля 2019 г.

العريفي : استغرب ممن يذهبون للسياحة في #العلا ومدائن صالح، ثم يقومون بالتصوير ويتضاحكون في "ديار اصابتها لعنة"..بينما الواجب على الداخل إليها أن يبكي". pic.twitter.com/LlhrKyHQDy — عيسى الشاماني (@I_ALSHAMANI) 19 февраля 2019 г.

حقي كمواطن سعودي أسأل... لماذا حضر محمد العريفي للعلا... كان هذا الشخص يبشر... بالخلافة التي كانت تبحث عن تفكيك وطني... وطني أنا وأنت ... وطني من حاول ضربه لتفكيكه ... مجموعة أخونجية... أكرر سؤالي لما￼ذا حضر من حاول تفكيكك دولة آل سعود؟ @BadrFAlSaud — سامي الطويل (@Samialtaweel1) 19 февраля 2019 г.

المصدر: موقع "تويتر"