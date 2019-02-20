عون: نستغرب من مواقف دول كبرى إزاء عودة النازحين السوريين

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن استغرابه من "مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين السوريين وتريد أن تمنعنا من تحقيق هذه العودة".

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وقال رئيس الجمهورية اللبنانية أمام وفد مجلس نقابة المحررين اليوم الأربعاء: "نرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين، وتجربتنا مع القضية الفلسطينية في هذا المضمار لا تشجع".

واستغرب عون "مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين وتريد أن تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة"، مؤكداً أن "الحكومة ليست لديها خلافات وستنجح في ذلك".

وأضاف أن "ضبط الإعلام لا يكون بتقييد حريته إنما بالتزامه سقف الحقيقة".

وصرح وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، بعد زيارته سوريا قائلا: "ندعو الجميع لإخراج ملف النازحين من التجاذبات السياسية"... "وضعنا الرئيس عون في أجواء زيارتنا إلى سوريا، لبحث ملف النازحين".

المصدر: الوكالة الوطنية