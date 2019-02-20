 
مباشر

عون: نستغرب من مواقف دول كبرى إزاء عودة النازحين السوريين

أخبار العالم العربي

عون: نستغرب من مواقف دول كبرى إزاء عودة النازحين السوريين
nna-leb.gov
الرئيس عون مع وزير شؤون النازحين صالح الغريب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhk8

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن استغرابه من "مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين السوريين وتريد أن تمنعنا من تحقيق هذه العودة".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع اللبناني لنظيره التركي: وجودكم في سوريا احتلال

وقال رئيس الجمهورية اللبنانية أمام وفد مجلس نقابة المحررين اليوم الأربعاء: "نرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين، وتجربتنا مع القضية الفلسطينية في هذا المضمار لا تشجع".

واستغرب عون "مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين وتريد أن تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة"، مؤكداً أن "الحكومة ليست لديها خلافات وستنجح في ذلك".

وأضاف أن "ضبط الإعلام لا يكون بتقييد حريته إنما بالتزامه سقف الحقيقة".

وصرح وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، بعد زيارته سوريا قائلا: "ندعو الجميع لإخراج ملف النازحين من التجاذبات السياسية"... "وضعنا الرئيس عون في أجواء زيارتنا إلى سوريا، لبحث ملف النازحين". 

المصدر: الوكالة الوطنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز