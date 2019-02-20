الأمين العام للأمم المتحدة "مهتم" بزيارة العراق

أعلنت رئيسة بعثة يونامي في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الأربعاء، عن اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمتابعة شؤون العراق ورغبته في زيارة العاصمة بغداد.

وورد في بيان عن الخارجية العراقية أن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى بلاسخارت لبحث مجمل التطورات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية والجهود الأممية الداعمة للعراق".

وأضاف: "الجانبان ناقشا التعاون المشترك في مجال إزالة الألغام والمتفجرات من الأراضي العراقية"، مبينا أن "الحكيم استعرض جهود رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في مكافحة الفساد، ومنها تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

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وأشار البيان إلى أن "بلاسخارت استعرضت نشاط البعثة في العراق منذ توليها مهامها، ولقاءاتها مع المسؤولين العراقيين والمرجع الديني الأعلى علي السيستاني".

وحسب البيان فإن "بلاسخارت أشادت بقدرة سكان مدينة الموصل على تجاوز المحنة التي تعرضوا لها جراء احتلالها من عصابات داعش الإرهابية".

المصدر: RT