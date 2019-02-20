أحد القوارض يفسد إشارة ضوئية رئيسة في العاصمة الليبية طرابلس!

كشفت مديرية أمن طرابلس أن تعطل إشارة نادي الاتحاد الضوئية، التي تعد أحد صمامات تنظيم حركة الدخول والخروج من المدينة، كان وراءه أحد القوارض.

وأفادت مديرية أمن العاصمة الليبية بأن وحدة الشؤون الفنية التابعة لقسم المرور والتراخيص بعد جهود مضنية اتضح لها أن أحد القوارض يقوم بقطع الأسلاك وإتلافها.

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وأكدت المديرية أن الشؤون الفنية التابعة لها قامت على الفور "بسحب كل ما أتلف وأعيد بشكل منظم وأغلقت المسارات والمدخل الرئيسي لكي لا يتسنى لأي قارض آخر الدخول وإفساد الأسلاك أو الكوابل".

المصدر: مديرية أمن طرابلس مكتب العلاقات العامة