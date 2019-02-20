الكوادر الصحية تضرب عن العمل في ثلاث محافظات عراقية

أعلنت تنسيقيات الكوادر الصحية في العراق اليوم الأربعاء عن بدء إضرابها في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، فيما تتحدث الأنباء عن اتساع رقعة الإضراب خلال اليومين المقبلين.

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وقال مراسل RT إن "الإضراب بدأ في محافظات واسط وبابل وميسان"، وأن "مطالب الكوادر الصحية تتعلق برفع نسبة ما يتقاضونه على الخطورة في عملهم من 50 إلى 80%، والحصول على أراض من الحكومة العراقية".

يذكر أن الإضراب الخاص بالمعلمين الذي بدأ يوم الأحد الماضي قد انتهى أمس الثلاثاء بعد أن أضرب 750 ألف معلم عن الدوام الرسمي.

المصدر: RT