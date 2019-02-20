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الكوادر الصحية تضرب عن العمل في ثلاث محافظات عراقية

أخبار العالم العربي

الكوادر الصحية تضرب عن العمل في ثلاث محافظات عراقية
AFP
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أعلنت تنسيقيات الكوادر الصحية في العراق اليوم الأربعاء عن بدء إضرابها في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، فيما تتحدث الأنباء عن اتساع رقعة الإضراب خلال اليومين المقبلين.

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وقال مراسل RT إن "الإضراب بدأ في محافظات واسط وبابل وميسان"، وأن "مطالب الكوادر الصحية تتعلق برفع نسبة ما يتقاضونه على الخطورة في عملهم من 50 إلى 80%، والحصول على أراض من الحكومة العراقية".

يذكر أن الإضراب الخاص بالمعلمين الذي بدأ يوم الأحد الماضي قد انتهى أمس الثلاثاء بعد أن أضرب 750 ألف معلم عن الدوام الرسمي.

المصدر: RT

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