الكوادر الصحية تضرب عن العمل في ثلاث محافظات عراقية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhij
أعلنت تنسيقيات الكوادر الصحية في العراق اليوم الأربعاء عن بدء إضرابها في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، فيما تتحدث الأنباء عن اتساع رقعة الإضراب خلال اليومين المقبلين.
وقال مراسل RT إن "الإضراب بدأ في محافظات واسط وبابل وميسان"، وأن "مطالب الكوادر الصحية تتعلق برفع نسبة ما يتقاضونه على الخطورة في عملهم من 50 إلى 80%، والحصول على أراض من الحكومة العراقية".
يذكر أن الإضراب الخاص بالمعلمين الذي بدأ يوم الأحد الماضي قد انتهى أمس الثلاثاء بعد أن أضرب 750 ألف معلم عن الدوام الرسمي.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)