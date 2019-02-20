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الأرياني: الحوثيون اقتحموا منزل ياسر عرفات

أخبار العالم العربي

الأرياني: الحوثيون اقتحموا منزل ياسر عرفات
Reuters Eric Gaillard
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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الحوثيين اقتحموا منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة اليمنية صنعاء.

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وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن الحوثيين استولوا على المنزل وأنهم اقتحموا عددا من المقرات لمنظمات داعمة لنضال الشعب الفلسطيني في أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء وإب وذمار.

وأضاف: "القضية الفلسطينية بالنسبة للحوثيين هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير بالبسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع، والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة للمشروعهم الإمامي الكهنوتي".

المصدر: تويتر

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