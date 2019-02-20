اختراق صفحة ابنة النائب العام المصري السابق قبل ساعات من تنفيذ إعدام المتهمين بقتله

اخترقت مجموعة من الهاكرز صفحة ابنة النائب العام المصري هشام بركات، الذي تم اغتياله عام 2015 قبل ساعات من إعدام المدانين في عملية الاغتيال.

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وأكد وكيل النيابة المصري محمد هشام بركات نجل النائب العام، سرقة حساب شقيقته مروة، على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إن صفحة أخته المستشارة مروة هشام بركات مسروقة وكل ما ينشر عليها ليس له أي صلة بأسرته.

ونشرت عبارات عبر صفحة مروة جاء فيها: "شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.

ونفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بـ9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.

المصدر: RT