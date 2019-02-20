 
مباشر

اختراق صفحة ابنة النائب العام المصري السابق قبل ساعات من تنفيذ إعدام المتهمين بقتله

أخبار العالم العربي

اختراق صفحة ابنة النائب العام المصري السابق قبل ساعات من تنفيذ إعدام المتهمين بقتله
facebook
ابنه النائب العام المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhhj

اخترقت مجموعة من الهاكرز صفحة ابنة النائب العام المصري هشام بركات، الذي تم اغتياله عام 2015 قبل ساعات من إعدام المدانين في عملية الاغتيال.

إقرأ المزيد
محكمة مصرية
إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات

وأكد وكيل النيابة المصري محمد هشام بركات نجل النائب العام، سرقة حساب شقيقته مروة، على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إن صفحة أخته المستشارة مروة هشام بركات مسروقة وكل ما ينشر عليها ليس له أي صلة بأسرته.

ونشرت عبارات عبر صفحة مروة جاء فيها: "شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.

ونفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بـ9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز