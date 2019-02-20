قرقاش: كنت شاهدا على إنقاذ محمد بن زايد لتميم أمام الملك عبدالله

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن ولي عهد أبو ظبي أنقذ أمير قطر تميم بن حمد من "عاصفة" مع ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز.

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وكتب قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مقابلة الأمير بندر بن سلطان (الإندبندنت العربية) موقف كنت شاهدا عليه.

"الشيخ محمد بن زايد أنقذ الشيخ تميم من مواجهة عاصفة مع الملك عبدالله وقال له: لا تخسر السعودية إذا كان لديك ملاحظات على الاتفاق قلها له الآن، وإذا لم يكن لديك أي ملاحظات وافق ولا تعترض عليه"



مقابلة الامير بندر بن سلطان(الاندبندنت العربية) موقف كنت شاهدا عليه — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 20 февраля 2019 г.



وكان الأمير بندر بن سلطان كشف كواليس لقاء دار على هامش القمة الخليجية التي دعا إليها الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض في عام 2014، وعنونت الصحيفة (الإندبندنت العربية) مقالها بـ"محمد بن زايد أنقذ أمير قطر من مواجهة عاصفة في قمة الرياض".

الإندبندنت العربية

المصدر: "تويتر"