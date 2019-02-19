بندر بن سلطان: العلاقة بيني وبين قطر بدأت في الستينيات

تحدث رئيس الاستخبارات العامة السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان مع موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، عن العلاقة بينه وبين قطر.

وأوضح الأمير بندر بن سلطان أن العلاقة بينه وبين قطر بدأت في الستينيات من القرن الماضي، وأن الصدف شاءت أن يدرس اللغة الإنجليزية مع الشيخ حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن العلاقة تدرجت واستمرت بين مد وجزر وأحداث متعددة، حتى وصلت إلى لقاء جمعه بأمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد في 2012.

وصرح الأمير بندر: "حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، وحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأنا، والأمير خالد بن سلطان وفهد بن سلطان كنا زملاء في انجلترا، كنا نذهب للسينما ومدن الألعاب سويا، كانت أعمارنا تتراوح بين 15 و16 عاما تقريبا عام 1965 ميلادي وهذا ما أتذكره، لأنه بعدها بسنة دخلت كلية الطيران، وكان عمري وقتها 16 سنة وذهبت للمستشفى العسكري في الرياض وغيرت عمري إلى 17 حتى أتمكن من استيفاء جميع الشروط".

ووصف رئيس الاستخبارات العامة السعودي الأسبق الصداقة بينه وبين الشيخ حمد بن خليفة بدءا من دراسة اللغة الإنجليزية في لندن بأنها كانت لطيفة، حتى بدأ موضوع الحكم يراود حمد بن خليفة.

المصدر: إندبندنت عربية