إليسا تنعى ضحايا التفجير الإرهابي في مصر

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي في موقع تويتر تغريدة تنعى فيها ضحايا الإرهاب في مصر، بعد التفجير الانتحاري الذي قتل فيه عدد من رجال الشرطة.

مؤسف جدا إنو يكون الإرهاب عم يقضي على شباب مصر الجدعان يللي عم يحمو أرضن. تحية لأرواح الشهدا وكل التقدير لشعب مصر بوج كل الإرهابيين — Elissa (@elissakh) 19 февраля 2019 г.

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وكتبت إليسا:"مؤسف جدا أن يكون الإرهاب يقضي على شباب مصر "الجدعان"، الذين يقومون بحماية أرضهم، تحية لأرواح الشهداء وكل التقدير لشعب مصر في وجه كل الإرهابيين".

وأعلنت الداخلية المصرية مساء الاثنين مقتل "عنصر إرهابي" فجر نفسه بعبوة ناسفة في منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة، وأدى ذلك إلى مقتل أميني شرطة وضابط من قوة الأمن الوطني ومباحث القاهرة.

المصدر: تويتر