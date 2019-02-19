البحرين.. المؤبد وإسقاط الجنسية بحق متهمين في قضايا إرهابية

أصدرت محكمة بحرينية الثلاثاء أحكاما بالسجن بحق 6 أشخاص وإسقاط الجنسية عن 5 منهم، إثر إدانتهم بتلقي تدريبات عسكرية في إيران والعراق.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية معاقبة "3 أشخاص بالسجن المؤبد (25 عاما)"، فيما قضت "بسجن شخصين اثنين لمدة 5 سنوات، وشخص آخر 7 سنوات، وبإسقاط الجنسية عن 5 منهم"، بحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 6 متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها.

كما أفاد أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 17 متهما بجناية التدرب على استعمال الأسلحة والتحريض عليها وحيازة عبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي وإخفاء متهمين محكومين بجناية والدخول والخروج من مملكة البحرين بشكل غير قانوني.

وأضاف الحمادي أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق 6 متهمين والسجن لمدة 10 سنوات لـ6 آخرين، وحبس متهم واحد لمدة خمس سنوات، فيما حكمت بالسجن 3 سنوات على 3 متهمين وإسقاط الجنسية عنهم، وبرأت متهما واحدا.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية الرسمية