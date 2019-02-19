الأردن.. عاطلون عن العمل يزحفون من العقبة إلى عمان (صور + فيديو)

قال موقع صحيفة "الغد" الأردنية إن أكثر من 70 عاطلا عن العمل انطلقوا قبل أربعة أيام من مدينة العقبة ووصلوا إلى القطرانة في محافظة الكرك متوجهين إلى العاصمة عمان.

وأضافت الصحيفة إلى أن المجموعة انطلقت منذ فجر الخميس الماضي من مدينة العقبة، احتجاجا على "عدم توفير فرص عمل لهم في المؤسسات والشركات في مدينتهم"، مشيرة إلى أن عاطلين آخرين انضموا إليها من محافظات معان والكرك والطفيلة للمطالبة أيضا بتوفير فرص عمل.

وصرح عضو لجنة العاطلين عن العمل محمود بلتاجي بأن الشباب يواجهون ظروفا وتحديات صعبة خلال مسيرتهم إلى عمان، مؤكدا أن العديد من الاشخاص في مناطق مختلفة، أمنوا لهم المأوى والطعام خلال ساعات الليل.

وبين بلتاجي أن محافظ العقبة صالح النصرات، تواصل مع اللجنة والعاطلين عن العمل منذ أول يوم طالبوا فيه بتوفير وظائف لهم، وأنه لم يتوان عن توفير فرص عمل للجميع.

وتابع بالقول إن الشباب رفضوا الفرص التي قدمت لهم، مشيرا إلى أن عروض الشغل كانت في محطات المحروقات وفرصا أخرى لا تبلغ رواتبها الحد الأدنى للأجور وهو 220 دينار فقط، بالإضافة إلى افتقارها للأمن الوظيفي.

شباب العقبه باتجاه عمان سيرا ع الاقدام في الحسا pic.twitter.com/3AHYiSBLJa — ‏أّحہٌٰمَدِ أّلہَٰدِهِمَشٍيِّٰ (@V3cZsqBPV9XyNpx) 18 февраля 2019 г.

أولى طلائع العاطلين عن العمل تبدأ مسيرتها الاحتجاجية من العقبة الى عمان، عند وصولهم لمعان سينضم اليهم المئات، وعند وصولهم الطفيلة سينضم اليهم المئات ايضا، سيمرون بالكرك والقطرانة وقرى بني صخر في هذه الرحلة. مما يذكر ان عدد العاطلين عن العمل 390 الف حسب جمانة غنيمات. pic.twitter.com/0sXQKzItqz — حرّاس الأردن Jordan Guards (@Hurras2017) 16 февраля 2019 г.

ازدياد شباب #العقبة الذين انطلقو سيرا عالاقدام قبل ايام من محافظتهم بقصد #عمان للمطالبة بحقوقهم المنقوصة

وايصال رسالةالبحث عن عمل وسط زوبعةالفساد والبطالةوهذا الهدر المالي الضخم طوال السنين الماضية،التي كان الاجدر والأحق بهذه المليارات ان تذهب لأبناءالوطن.#مسيرة_الصمود#الاردنpic.twitter.com/HA52SEw7tt — محمد الزعاترة 🇯🇴 (@MIZaatreh) 19 февраля 2019 г.

من جهته أوضح محافظ العقبة صالح النصرات، أن جهودا كبيرة بذلت من جميع الأطراف لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.

كما أعلنت وزارة العمل الأردنية في بيان أصدرته الاثنين، أنها تابعت منذ البداية موضوع طالبي الوظائف القادمين من محافظة العقبة، وقال مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة إن العاطلين أكدوا أن توقفهم عن التوجه إلى العاصمة عمان مرتبط بالتعيين فورا بـ "مؤسسة الموانئ"، و"شركة البوتاس الأردنية"، و"شركة الفوسفات"، و"مفوضية العقبة"، و"الموانئ الصناعية"، و"ميناء الغاز"، و"مصفاة البترول، البحرية" دون غيرها من المؤسسات.

وأكد الدهامشة أن العاطلين عن رفضوا العودة إلى مدينة العقبة قبل توفير فرص عمل لهم رغم تقديم ضمانات بذلك.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية