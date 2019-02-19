فنانة مصرية مشهورة توجه رسالة نارية للمخرج خالد يوسف بعد الفيديوهات الإباحية (فيديو)

انتقدت الفنانة المصرية المشهورة حنان شوقي، تصريح الفنانة المصرية شيما الحاج والتي ظهرت في فيديو إباحي برفقة الفنانة منى فاروق مع المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف.

وجاء الانتقاد بعد أن قالت شيما الحاج:" كل فنانة تريد الشهرة لابد وأن تجمعها علاقة مع المخرج"، وردت حنان شوقي قائلة:" آسفه يا شيما، أنا ممثلة.. ومن أنا طفلة ولم يحدث هذا، الفن أرقى بكثير".

وأضافت: "التقيت خلال مسيرتي الفنية بعدد كبير من الفنانين المحترمين، منهم الفنان فريد شوقي، والفنان كمال الشناوي، والفنان صلاح السعدني، والكاتب أسامة أنور عكاشة، والفنان يحيي الفخراني".

وأوضحت قائلة : "عملت مع أكبر النجوم في الوطن العربي، كانوا يطلبونني لأنني فنانة"، وشددت على أن الفن بعيد كل البعد عن تصريح شيما الحاج، لأنه أرقى من كل ذلك".

ووجهت حنان شوقي رسالة للمخرج خالد يوسف قائلة: "اتقي الله في يوم من الأيام ستقابل ربا كريما".

وانتشر مقطع فيديو إباحي بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الفنانتان منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف في أوضاع فاضحة، واعتقلت على إثره الفنانتان وعرضتا على النيابة العامة المصرية.

المصدر: يوتيوب