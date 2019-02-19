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واشنطن: سنغادر العراق في حال طلبت حكومته ذلك

أخبار العالم العربي

واشنطن: سنغادر العراق في حال طلبت حكومته ذلك
AFP AHMAD AL-RUBAYE
جنود من الجيش الأمريكي في العراق، أرشيف
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أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن القوات الأمريكية ستغادر الأراضي العراقية في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوي هود: "وجود القوات الأمريكية في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وهذه القوات والتحالف الدولي والناتو ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك".

وأشار هود إلى أن "القوات الأمنية العراقية ليست جاهزة حتى الآن لحفظ الأمن إلا بمساعدة من القوات الأجنبية المتواجدة بالعراق"، منوها بعدم وجود "قواعد أمريكية في العراق بل يوجد مدربون ومستشارون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال مطلع الشهر الجاري، أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق كي يكون قادرا على مراقبة إيران التي اعتبرها "مشكلة حقيقية".

من جانبه، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن ترامب لم يطلب منه الموافقة على بقاء القوات الأمريكية لمراقبة إيران.

إلى ذلك طالبت تيارات دينية وسياسية في العراق بإنهاء الوجود الأمريكي، لا سيما وأن الذريعة التي جاء بها وهي محاربة تنظيم "داعش" قد انتهت تقريبا بعد القضاء على التنظيم عسكريا.

المصدر: وكالات

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