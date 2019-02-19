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مسؤول أمني لـRT: تحرير خمسة مختطفين في الأنبار

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مسؤول أمني لـRT: تحرير خمسة مختطفين في الأنبار
Reuters العراق- أرشيف
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أعلن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار بالعراق، عيد عماش، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح خمسة مختطفين في المحافظة، يرجح أن تنظيم "داعش" كان قد اختطفهم.

وقال عماش لـRT إن "القوات الأمنية وبعد جهد استخباراتي تمكنت من تحرير خمسة مختطفين"، مبينا أن "الإجراءات ما زالت مستمرة للبحث عن آخرين في صحراء الأنبار وبقية مناطق المحافظة".

من جهته حذر عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، من تصاعد حالات اختطاف "داعش" للمدنيين في مناطق مختلفة، مؤكدا ضرورة التحرك الأمني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين.

 

المصدر: RT

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