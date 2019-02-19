ضاحي خلفان مخاطبا القادة العرب: ارفعوا قاماتكم!

أثار مثل ضربه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في معرض سلسلة من التعليقات حول فلسطين، موجة من الانتقادات اللاذعة على قوله، إن المسلمين احتلوا الأندلس 8 قرون، لكنها عادت إلى أهلها.

وأراد ضاحي خلفان بالمثل الذي ضربه القول، إن فلسطين ستعود إلى أهلها مهما طال الزمن أو قصر، إلا أن اختياره للأندلس فتح عليه بابا واسعا من النقد الجارح والعنيف.

احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الاندلس لأهلها ..اصبروا ..لكل قوة زوال مهما الزمن طال. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

وكان المسؤول الأمني الإماراتي قد نشر على حسابه في "تويتر" سلسلة من التغريدات تطرق فيها إلى الإشارات عن لقاءات متكررة في الفترة الأخيرة بين مسؤولين إسرائيليين وعرب، معربا عن معارضته الشديدة "للهرولة"، وداعيا القادة العرب مقابل ذلك إلى أن يرفعوا قاماتهم.

فتح الاندلس نفس فتح مصر وايران والعراق وكل الدول

فهل كل هذه الدول كانت محتله — الهردي (@aliismail2018) February 19, 2019

ورأى ضاحي خلفان أن العلاقة مع المواطنين الإسرائيليين ممكنة على النقيض من العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة أن لا يكافأ قادة إسرائيل على "تعنتهم".

لا تجعلوا نتياهو ينظر اليكم كمهرولين ايها القادة العرب ..فلترفعوا قاماتكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

وشدد نائب رئيس شرطة دبي في نفس السياق على أن "إسرائيل أخذت كل شيء ولن تعطي العرب شيئا..هذا الذي يجب أن يفهمه قادة العرب".

اللافت أن خلفان عرّج في أكثر من مناسبة في هذا المقام على قطر، ووصفها في إحدى تغريداته بأنها "سكين يقص الجسد العربي الواحد".

المصدر: تويتر