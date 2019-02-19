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ولي عهد أبوظبي يزور كوريا الجنوبية نهاية الشهر

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبوظبي يزور كوريا الجنوبية نهاية الشهر
AFP
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أفادت وكالة "يونهاب" بزيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وأعلن مكتب الرئاسة في سيئول اليوم الثلاثاء أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد سيزور البلاد يومي 26 و27 فبراير وسيعقد مع الرئيس مون محادثات في اليوم الثاني من الزيارة.

وذكر مسؤلوون في الأوساط الاقتصادية أن ولي العهد سيزور مصنع شركة سامسونغ للإلكترونيات في مدينة هواسونغ جنوبي العاصمة سيئول.

المصدر: "يونهاب"

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