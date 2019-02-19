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الكشف عن هوية منفذ تفجير "الدرب الأحمر" بمصر

أخبار العالم العربي

الكشف عن هوية منفذ تفجير
Khaled DESOUKI / AFP
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كشفت وسائل إعلام مصرية عن هوية منفذ هجوم "الدرب الأحمر" الإرهابي، الذي أودى بحياة 3 من عناصر الأمن المصري.

وقالت المصادر، إن منفذ الهجوم هو "الحسن عبد الله، 37 عاما، ويحمل الجنسية الأمريكية هو وإخوته لإقامة والده الذي يعمل طبيبا منذ سنوت طويلة في الولايات المتحدة".

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وأشارت إلى أن المذكور مسؤول عن التفجير الانتحاري الذي وقع في محيط مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة، الجمعة الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن المتهم يسكن في شقة خلف الجامع الأزهر، واتخذها مقرا للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، إلا أن الأمن المصري توصل لمكانه وعندما ذهب للقبض عليه قام بارتداء حزام ناسف وفجر نفسه.

ورصدت كاميرات مراقبة الإرهابي قبيل تفجيره نفسه يتجول في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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