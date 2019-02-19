ستريدا جعجع في مكالمة هاتفية: "سلملي على السيد حسن نصر الله"

في إطار حديثها عن محاولات حزب الكتائب "تخفيف الصدامات" مع حزب الله، كشفت صحيفة لبنانية ملابسات اتصال بين النائبة ستريدا جعجع والنائب عن "كتلة الوفاء للمقاومة" نواف الموسوي.

وذكرت صحيفة الجمهورية أنها علمت بواقعة اتصال مباشر جرى بين ستريدا زوجة رئيس "القوات" سمير جعجع ونواف الموسوي.

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وروت الصحيفة أن ستريدا اتصلت هاتفيا بالموسوي الذي كان "يؤدي الصلاة حين رنّ هاتفه الخلوي مرة أولى ثمّ ثانية تباعا".

وتابعت صحيفة الجمهورية في هذا السياق قائلة: "لم يقطع نائب (الحزب) صلاته، لكنه بعدما انتهى منها دقق في رقم المتصل فلم يعرفه. وما لبثت أن وصلته رسالة نصية باللغة الإنجليزية ورد فيها: (أحاول الاتصال بك. أنا ستريدا جعجع)".

وذكر أيضا أن الموسوي اتصل على الفور بالسيدة جعجع التي "بدت متحمسة لتطويق ذيول المشكلة، قائلة له: "يا سيد.. شوف وضع البلد قديش حساس، وأي شيء يصدر عنك الآن من باب تصحيح ما وقع، بيكبرك ولا يصغرك. تجاوب الموسوي مع مسعى ستريدا، وأجابها على وقع سعاله: (طمني بالك.. سيكون هناك حلّ، ولو لم أتعرّض لـ(سفقة هوا) بعد خروجي من المجلس لكنت قد توليت بنفسي التوضيح)".

ومضت الصحيفة في روايتها قائلة إن ستريدا جعجع بعد "التوضيح والاعتذار"، اتصلت من جديد بالموسوي وأشادت بمبادرته قائلة: "ما جرى يا سيد كبّرك، وهو شهادة على نبلكم ومناقبيّتكم. أنتم تخاصمون بشرف وتتفقون بشرف"، وقبل أن تقفل الخط استدركت قائلة: "سلّملي على (السيد) نصر الله".

يذكر أن سجالا وقع بين النائب عن "كتلة الوفاء للمقاومة" نواف الموسوي ونواب من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية وتّر في وقت سابق العلاقات بين الطرفين وقيل إنه "ترك في حينه آثارا سلبية، تجاوزت جدران مجلس النواب إلى الأرض المهيأة للاشتعال السريع".

حزب الله بدوره سارع إلى احتواء الموقف "ومعالجته بالتي هي أحسن"، ما سمح بإنهاء المشكلة "وفتح أقنية تواصل بين الحزب والقوات، تبادل عبرها الطرفان الرسائل الإيجابية".

المصدر: الجمهورية