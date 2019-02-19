باحث إسلامي: هناك رغبة لدى شباب الإخوان في التمرد على قياداتهم

أكد الباحث الإسلامي المصري هشام النجار رغبة وإرادة شباب الإخوان لإحداث انقلاب على قياداتهم بسبب كثرة الخسائر التي تلقاها الإخوان خلال الفترة الماضية، ووضعهم السيئ في الخارج.

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وقال الباحث الإسلامي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدعم المادي لإنجاح تمرد وانقلاب الشباب الإخواني على قياداتهم غير متوافر حتى الآن، كما أنهم يفتقدون وجود قوة إقليمية تتبناهم وتدعمهم ماديا وإعلاميا، علاوة على الحصار المفروض عليهم من القيادات القديمة التي تسعى لإخضاعهم بالكامل لإرادتها.

وأشار النجار إلى أن أحد أسباب عدم قدرة شباب الإخوان على التمرد على قياداتهم هو القوى الإقليمية الداعمة للإخوان، رغبة في إنهاء هذا الانقسام الإخواني والدفع باتجاه توحيد القيادة وتوحيد صفوف الجماعة، تمهيدا للتأقلم مع المرحلة المقبلة.

المصدر: "اليوم السابع"