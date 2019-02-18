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مقتل شرطي وإصابة 3 ضباط في تفجير انتحاري وسط القاهرة

انتحاري يفجر نفسه إثر ملاحقة الشرطة له وسط القاهرة

أخبار العالم العربي

انتحاري يفجر نفسه إثر ملاحقة الشرطة له وسط القاهرة
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
شرطة مصرية - أرشيف -
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قالت مصادر لـRT، مساء الاثنين، إن انتحاريا فجر نفسه إثر ملاحة قوات الأمن له بناحية شارع الدرب الأحمر في منطقة الغورية والجامع الأزهر بوسط القاهرة.

وأضافت المصادر أن أمين شرطة لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة ضباط وفقد آخر في التفجير، مشيرة إلى أن الانتحاري لقي مصرعه.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الإستقامة الجمعة الماضية.

وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المكان.

المصدر: RT

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