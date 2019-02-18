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وزارة الاتصالات السورية تكشف النقاب عن مشروعين جديدين

أخبار العالم العربي

وزارة الاتصالات السورية تكشف النقاب عن مشروعين جديدين
www.moct.gov.sy
وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب
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أعلن وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب اليوم الاثنين أن حكومة بلاده تعمل على إدخال "مشغل ثالث" للاتصالات الخلوية إلى سوريا.

وقال الخطيب إن العمل جار حاليا مع الجانب الإيراني لإدخال المشغل الثالث، بحسبما ذكر موقع "الوطن أون لاين".

ووعد الخطيب خلال جلسة لمجلس الشعب السوري (البرلمان) بإبلاغ "الإعلام بجديد في هذا الموضوع".

يذكر أن موضوع المشغل الثالث يُطرح في البلاد منذ سنوات، علما أن خدمة الاتصالات في سوريا تقتصر حاليا على شركتي "سيريتل" و"MTN".

وكشف وزير الاتصالات السوري أنه سيتم في الـ22 من فبراير الجاري فض العروض لكابل ضوئي جديد بين طرطوس وقبرص.

كما تحدث الخطيب أيضا عن ضعف التدفق في الإنترنت، مشيرا إلى أن حلولا ستعرض على مجلس الشعب قبل تطبيقها.

المصدر: موقع صحيفة "الوطن أون لاين"

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