مصر.. القبض على موظفين سرقا معاشات بالملايين

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الاثنين، من ضبط موظف سابق في تأمينات محافظة كفر الشيخ، وموظف حالي لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه.

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وأوضحت الهيئة أن المستحقات التأمينية خاصة ‏بمعاشات متوفين، سرقها الموظفان دون علم ورثة أصحابها من الأرامل والأيتام مستحقي صرف تلك المعاشات، وذلك عن طريق استخدامهما لكروت الصرف الإلكتروني التي استحوذا عليها دون وجه حق.

كما ضبطت الهيئة 15 شخصا بينهم 5 موظفين في مكتب تأمينات السلام، لقيام موظفي المكتب بتقاضي مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة مقابل إثبات استكمالهم لمدد التأمينات عن فترة خدمتهم بموجب مستندات مصطنعة، ليتمكنوا من صرف المعاش المبكر دون وجه حق وبمخالفة القانون.

المصدر: RT