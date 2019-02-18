مكافحة الآفات في مصر: مستعدون لصد أي هجوم للجراد

قال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في مصر ممدوح السباعي، إن سبب انتشار الجراد الصحراوي على سواحل البحر الأحمر في مصر، هو هطول الأمطار الغزيرة.

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وأوضح أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تشكل كساء نباتي كثيف، مما أدى إلى نمو وتكاثر هذه الآفة.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات رصدت انتشار الجراد ونمو هذه الآفة، والكساء الغطائي.

وحذر من هجوم أسراب الجراد التي يمكن أن تأتي مرة أخرى على سواحل البحر الأحمر من السودان، ولذلك تنشط فرق الإدارة المركزية على الحدود في حلايب وشلاتين وأبو رماد لصد أي هجوم.

وأشار إلى أن الجراد له أهمية كبيرة لبعض الدول فهو يعتبر غذاء فيها، ولكنه في الوقت نفسه مضر، فهو يأكل مقدار وزنه يوميا ويؤثر على المحاصيل الزراعية في العالم كله، لكن الإدراة تتواصل مع مركز المعلومات في منظمة "الفاو" وبناء على إرشاداتها يعرف مصدر الجراد ومكان هجرته.

المصدر: الأهرام + يوتيوب