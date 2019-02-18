في أي "باب الحارة" سيدخل "أبو غالب"؟

نفى الممثل السوري نزار أبو حجر نبأ مشاركته في الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة"، بعدما انتشرت اخبار بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودته.

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وقال لموقع "الفن": وقعت عقدا على المشاركة في النسخة الثانية التي ألفها ​فؤاد شربجي​ ويخرجها ​مؤمن الملا​، ولن أشارك في أي نسخة ثانية من العمل.

وانتشرت أنباء عودة شخصية "أبو غالب" بائع البليلة الشهير إلى الجزء العاشر من باب الحارة، حيث شارك في الأجزاء الثلاثة الأولى من العمل الشامي الشهير قبل أن يغيب بعدها.

المصدر: elfann