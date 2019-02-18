هجوم قاس على سمية الخشاب بعد غنائها في العراق! (فيديو)

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما قاسيا على الفنانة المصرية سمية الخشاب، بعدما أصرت على الغناء في حفل أقيم في مدينة أربيل العراقية.

وغنت سمية الخشاب بحضور زوجها أحمد سعد الذي أعطاها الميكروفون، وكان صوتها مليئا بالنشاز، كما نسيت كلمات الأغنية أكثر من مرة وفق المتابعين.

وطالب الجميع سمية الخشاب بالتوقف عن الغناء وإحياء الحفلات الموسيقية، والتفرغ للتمثيل فقط.

وتم تداول مقطع غناء سمية الخشاب باللهجة الخليجية في حفل أقيم "يوم الحب" الموافق 14 فبراير، في مدينة أربيل، عبر موقع "إنستغرام" ليجتاح بقية مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن سمية الخشاب بدأت حياتها الفنية مطربة، وبعدها احترفت التمثيل، وأصدرت أول ألبوم غنائي لها عام 2009 بعنوان "هيحصل إيه"، وحقق نجاحا مقبولا، كما قدمت العديد من الأغاني الخليجية المنفردة، وحققت أغنيتها الأخيرة "قلبي يا ناس" رواجا.

المصدر: فيسبوك