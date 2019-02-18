السفير الروسي لدى العراق وعلاوي يبحثان تطورات المنطقة

بحث زعيم ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي الاثنين مع السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف، مجمل تطورات الوضع على الساحة المحلية فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان لمكتب علاوي أن الأخير "أكد على الموقف المتعلق بالحوار الفلسطيني- الفلسطيني في مؤتمر موسكو للقوى الفلسطينية، وكذلك بعض نتائج قمة سوتشي بين الرؤساء بوتين وروحاني وأردوغان، فضلا عن الملف السوري".

كما أشار إلى "ضرورة التنسيق بشأن هذه الملفات مع الأردن ومصر كون البلدين معنيان بشكل مباشر بما يحصل في فلسطين".

وبحسب البيان فإن علاوي رأى أن "عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي بات مهما خاصة في ضوء كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر ميونخ للسياسات الإقليمية والتي تمحورت حول الأمن العالمي".

المصدر: RT