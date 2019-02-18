رمايات مصرية ناجحة بقواذف روسية

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي مجموعة من الصور لمناورات "فاتح -26" التي حضرها وزير الدفاع المصري، وأجريت بأسلحة روسية وبالذخيرة الحية.

EgyArmySpox

إقرأ المزيد

وأبرز الأسلحة الفردية عالية الفعالية التي استخدمت في المناورات، كانت منظومة "إيغلا-إس" الروسية المحمولة على الكتف والمضادة للمروحيات والطائرات الحربية التي استخدمها أحد الجنود المصريين خلال المناورات، وظهرت إصابتها الدقيقة للهدف، مما يدل على مهارة حاملها وجودة أدائها.

ويستخدم الجيش المصري "إيغلا-إس" التي ظهرت خلال الألعاب العسكرية الدولية الأخيرة في الصين، خلال مسابقة السماء الصافية والتي احتل فيها فريق الدفاع الجوي المصري المرتبة الثانية بين الرماة من مختلف الجنسيات وباستخدام مختلف القواذف.

شارك في المناورات أيضا، وحدات فرعية من المشاة المؤللة باستخدام المدرعات والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات.

وخاض المناورات كذلك، عناصر من القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة، باستخدام مختلف الأسلحة.

المصدر: RT