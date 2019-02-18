مسؤول كردي: أسرى تنظيم "داعش" وعوائلهم يمثلون قنبلة موقوتة

قال مسؤول كردي، يوم الاثنين، في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، إن 800 من مقاتلي تنظيم "داعش" في الأسر و1500 من أطفالهم و700 من زوجاتهم يمثلون قنبلة موقوتة يمكنهم الهروب في أي هجوم.

وأضاف المسؤول أن المسلحين الدواعش وعائلاتهم الأسرى لدى "قوات سوريا الديمقراطية" يتزايدون بشكل يومي.

وشدد المسؤول على أنه لن يطلق سراح أسرى "داعش" وأن على دولهم العمل على إعادتهم.

كما أشار إلى أن "قسد" لا يمكن أن تتحمل المسؤولية وحدها، وأن عدد السجون غير كاف لكل هؤلاء المسلحين من داعش.

إلى ذلك، عقدت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأحد اجتماعا ناقشت خلاله الوضع العسكري والميداني والحرب على تنظيم "داعش" في آخر معاقله، ومستقبل العلاقات مع الحكومة السورية، كما ناقشت مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية، والادعاءات التركية بأن الأكراد يشكلون خطرا على أمنها.

وأفادت "قوات سوريا الديمقراطية" خلال الاجتماع بأنها ستواصل عملياتها المسلحة ضد الخلايا السرية لتنظيم "داعش" من خلال حملات دقيقة، بمساندة قوات التحالف الدولي.

وأكدت رغبتها في حل المشاكل مع تركيا عبر الحوار، وفي إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، كما شددت في الوقت نفسه على الاستعداد التام لحماية مناطقها في حال الاعتداء عليها.

واعتبرت القوات الكردية أن تحرير عفرين وإعادة سكانها الأصليين إلى ديارهم، وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي من أولوياتها في المرحلة القادمة.

المصدر: وكالات