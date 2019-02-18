وزير الدفاع المصري يتفقد الطيارين في مراكز تدريبهم (فيديو)

تفقد وزير الدفاع المصري محمد زكي منذ عدة أيام مراكز تدريب القوات الجوية المصرية، لمتابعة مراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية.

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واطلع الوزير على كيفية تدرب القوات المصرية على طائرات تدريب صنعت داخل البلاد في الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية المصرية.

وتفقد الوزير المعرض الأرضي للطائرات الذي يضم مجموعة مختلفة من الطائرات المقاتلة، وتابع تدرب الطلبة على أنظمة القفز من الطائرات في الحالات الطارئة.

المصدر: RT