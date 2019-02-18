تركيا تنفي دخول السوريين للجامعات دون التقدم لامتحانات القبول

نفى مجلس التعليم العالي التركي، الأخبار التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول دخول اللاجئين السوريين إلى الجامعات التركية دون التقدم لامتحانات القبول.

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وأضاف المجلس في بيان نشره، اليوم الاثنين، أن نشر مثل هذه الأخبار يهدف إلى خلق حالة من البلبلة بين صفوف الشعب التركي.

وأوضح البيان أن نشر مثل هذه الأخبار المزيفة يتم بهدف تحقيق مكاسب سياسية، داعيا الشارع التركي إلى عدم تصديق هذه الأخبار والانجرار خلفها.

واستقبلت وزارة التعليم العالي التركية منذ عام 2011، ما يزيد على 15 ألف طالب سوري، في مختلف الاختصاصات الأدبية والعلمية والطبية في جميع الجامعات التركية الحكومية والخاصة.

المصدر: turkpress