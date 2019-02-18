قرقاش: هناك أزمة في استراتيجية الدوحة لحل أزمتها

انهال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالانتقادات اللاذعة على ما أسماه "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة" مع دول المقاطعة.

وكتب قرقاش في تغريدة أمس الأحد، أن الأزمة حوّلت قطر إلى "دولة القضية اليتيمة"، وأن "الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم"، مشيرا إلى أن "الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية".

الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 18, 2019

واعتبر أن "تخبط الدوحة ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء"، مضيفا أن "محاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض".

ودعا قرقاش الدوحة "للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح".

وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدأي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 18, 2019

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ويأتي تصريح قرقاش بعد يوم من حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حرص الوفد القطري على عرض مواقفه من مجمل القضايا الإقليمية، بما فيها الأزمة الخليجية على المشاركين في أحد أهم المحافل العالمية في مجال الأمن.

المصدر: تويتر