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قرقاش: هناك أزمة في استراتيجية الدوحة لحل أزمتها

أخبار العالم العربي

قرقاش: هناك أزمة في استراتيجية الدوحة لحل أزمتها
AFP KARIM SAHIB
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انهال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالانتقادات اللاذعة على ما أسماه "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة" مع دول المقاطعة.

وكتب قرقاش في تغريدة أمس الأحد، أن الأزمة حوّلت قطر إلى "دولة القضية اليتيمة"، وأن "الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم"، مشيرا إلى أن "الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية".

واعتبر أن "تخبط الدوحة ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء"، مضيفا أن "محاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض".

ودعا قرقاش الدوحة "للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح".

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ويأتي تصريح قرقاش بعد يوم من حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حرص الوفد القطري على عرض مواقفه من مجمل القضايا الإقليمية، بما فيها الأزمة الخليجية على المشاركين في أحد أهم المحافل العالمية في مجال الأمن.

المصدر: تويتر

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