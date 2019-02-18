الانتهاء في سوريا من صياغة دفتر شروط منح جوازات السفر الإلكترونية

أعلن وزير الداخلية السوري محمد رحمون الأحد أنه تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاصة بمنح جواز السفر السوري الإلكتروني.

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وأكد رحمون في كلمة أمام مجلس الشعب أنه "تم إصدار أكثر من 126 ألف جواز سفر بصفة مستعجلة داخل البلاد، وبلغ نظام الدور أكثر من 268 ألف جواز على حين بلغ عدد الجوازات الممنوحة للمقيمين خارج البلاد بصفة مستعجلة أكثر من ألفي جواز ووصل ضمن نظام الدور إلى أكثر من 181 ألف جواز".

ولفت إلى أنه تم الربط بين إدارة الهجرة والقنصلية في وزارة الخارجية ليتمكن المواطن من الحصول على حركات سفر مباشرة من وزارة الخارجية عند إتمام المعاملات المتعلقة بالتجنيد ودفع البدل.

المصدر:"الوطن"