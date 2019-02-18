مصري يبرر قراره التبرع بأعضائه بعد وفاته

استضاف برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أول شاب مصري يقرر التبرع بأعضائه بعد وفاته.

وكشف الشاب المتبرع وهو يوسف حنا عن سر إقدامه على مثل هذا القرار وقال، إنه "فكر في هذا الأمر لأن هناك العديد من العادات السلبية التي تضر المجتمع".

وأضاف: "أنا لن أخسر أي شيء، حتى الألم لن أشعر به وذلك لأن هذا كله سيكون بعد الوفاة. في المقابل الأعضاء دي عبارة عن حياة لشخص آخر، فلم لا"؟

كما أشار حنا إلى أن "الجميع في مصر يعرفون شخصا أو اثنين أو ثلاثة يحتاجون للأعضاء، وهذا الأمر كان داعما للفكرة ومحفزا لها، وهذا الملف لا بد من فتحه وأن يتبناه المسؤولون".

المصدر: المصريون