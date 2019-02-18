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نشطاء: دخول 100 شاحنة تابعة للتحالف الدولي إلى سوريا (بالفيديو)

أخبار العالم العربي

نشطاء: دخول 100 شاحنة تابعة للتحالف الدولي إلى سوريا (بالفيديو)
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نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر دخول نحو مئة شاحنة تابعة للتحالف الدولي مساء الأحد إلى الأراضي السورية، ومرورها عند طريق عامودا في القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

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وذكر ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن نحو 100 شاحنة تحمل لوحات عراقية دخلت الأراضي السورية بينها 10 صهاريج و40 شاحنة فارغة، و40 مغلقة و10 محملة بالسيارات.

ونقل "المرصد" عن مصادر محلية دخول 7 شاحنات مغلقة مساء الجمعة إلى منطقة شرق الفرات، تتقدمها عربة "همر" أمريكية وسيارة محملة برشاش ثقيل، وفي نهاية الرتل سارت عربة وسيارة مماثلتان و3 سيارات إسعاف، مرجحا أنها جاءت لنقل عناصر من "داعش" وقياديين في التنظيم وعوائلهم من جنسيات مختلفة.

المصدر: وكالات 

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