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مصر.. إحباط محاولة سرقة كنوز أثرية في نزلة السمان (فيديو)

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مصر.. إحباط محاولة سرقة كنوز أثرية في نزلة السمان (فيديو)
Reuters
الأثار في مصر
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في مصر من ضبط شخص بنزلة السمان في الجيزة لتنقيبه أسفل منزله عن الآثار، في إطار جهود الإدارة لتأمين المناطق الأثرية.

ووردت معلومات لإدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة مفادها قيام مواطن مصري مقيم في منطقة نزلة السمان في الهرم بالجيزة، بالحفر خلسة داخل منزله بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وتوجهت لجنة من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى منزل المتهم، وعثرت على حفر مردوم حديثا، و4 قطع أثرية.

وأشار بيان للجنة أن "القطع منها تمثال دون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريبا، ولوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة، وتمثال صغير الحجم مكسور الرأس، وجعران كبير الحجم".

وأكدت السلطات الأمنية المصرية أن المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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المصدر: اليوم السابع

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