 
مباشر
عاجل
التشيك تعلن إلغاء قمة مجموعة فيشغراد بسبب الخلاف بين بولندا وإسرائيل

جنرال أمريكي: سنوقف دعم "قسد" إذا تحالفت مع الأسد أو الروس

أخبار العالم العربي

جنرال أمريكي: سنوقف دعم
Reuters RODI SAID
مقاتل في "قوات سوريا الديمقراطية" (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh1j

أعلن الجنرال الأمريكي باول لاكاميرا أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم "قوات سوريا الديمقراطية" في حال تحالفت مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا.

وقال الجنرال لاكاميرا، الذي يقود قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش": "سنواصل تدريبهم وتسليحهم طالما كانوا شركاءنا".

ورد بـ "لا" على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل دعمها لـ "قسد" في حال دخلت في تحالف مع الأسد.

وأوضح أن "قوات سوريا الديمقراطية" لن تبقى شريكا للولايات المتحدة إذا تحالفت مع "النظام الذي ليس لدينا علاقة به أو الروس".

إقرأ المزيد
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين
موسكو: الأكراد عاشوا وسيعيشون في سوريا موحدة

وصرح قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) جوزيف فوتيل يوم الجمعة بأن الدعم الأمريكي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" سيستمر طالما استمر ضغطها على تنظيم "داعش".

وبدأ ممثلو وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" نواتها، مفاوضات مع السلطات في دمشق على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن انسحاب قواتها من سوريا قريبا وتصريحات أنقرة عن عزمها القيام بعملية عسكرية شرقي الفرات بعد الانسحاب الأمريكي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إن كنت من عشاق موسيقى الجاز.. عليك أن تعرف هذه المعلومات