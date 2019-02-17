تحرير الرهائن التونسيين الـ14 المختطفين في ليبيا (فيديو + صور)

أعلنت مديرية أمن الزاوية في ليبيا، مساء الأحد، تحرير العمال التونسيين الـ14 المختطفين، مشيرة إلى أنه يجري التواصل الآن مع الجهات المعنية لضمان عودتهم بسلام إلى ذويهم.

وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن قوة تتبع معسكر السلعة اقتحمت المكان الذي كان يحتجز فيه العمال الـ14 وحررتهم.

وأكّدت مديرية أمن الزاوية (غرب العاصمة طرابلس بحوالي 48 كم) في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن جميع العمال بصحة جيدة.

واختطف مسلحون ليبيون يوم الخميس الماضي، 14 عاملا تونسيا خلال توجههم إلى مكان عملهم في مصفاة النفط في الزاوية، وطالبوا السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.

المصدر: مديرية أمن الزاوية