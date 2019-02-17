السفارة السعودية تصدر توضيحا بشأن وفاة مبتعث في سان دييغو الأمريكية

أصدرت القنصلية العامة للسعودية في لوس أنجليس، بيانا بشأن وفاة الطالب السعودي بندر البارقي في مدينة سان دييغو الأمريكية التابعة لولاية كاليفورنيا.

وأكدت القنصلية العامة للسعودية، في لوس آنجليس، أنه انطلاقا من توجيهات سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، قامت القنصلية بمباشرة حالة وفاة الطالب بندر بن عامر بن علي البارقي في مدينة سان دييغو.

وأوضحت القنصلية في البيان أنها "تتابع باستمرار مجريات التحقيق في أسباب وفاة الطالب".

وأشارت إلى أنها عينت محاميا لمتابعة حيثيات القضية، وأنها لا تزال قيد التحقيق.

ولفتت القنصلية الانتباه إلى أنها لم تصدر أي تصريح يتعلق بسبب وفاة الطالب، كما تناقلته بعض الصحف في المملكة، مؤكدة أنها ستقوم بإصدار توضيح في سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي.

وفي الأسبوع الأول من شهر فبراير، كشف والد المبتعث المتوفى سبب وفاة ابنه بندر، وقال إنه تلقى اتصالا من القنصلية السعودية في لوس أنجليس مفاده بأن ابنه (21 عاما)، توفي مشنوقا بسلك مكنسة كهربائية داخل مسكنه في مقاطعة سان دييغو التابعة لولاية كاليفورنيا، وذلك طبقا لشهادة الوفاة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبق" فإن والد بندر أبلغ القنصلية السعودية بشكوكه في ضلوع سعودي مشتبه به في الحادثة، مشيرا إلى أنه زودها (القنصلية) ببياناته وتم إيصالها لمحامي القنصلية لمتابعة القضية.

جدير بالذكر أن والد بندر أكد أن ابنه تلقى تهديدا أكثر من مرة، مضيفا أنه حجز له رحلة عودته من الولايات المتحدة إلى السعودية قبل العثور عليه مشنوقا.

الأجهزة الأمنية في #امريكا تحقق في ملابسات وفاة المبتعث السعودي "بندر بن عامر البارقي" -رحمه الله- داخل سكنه في ولاية #كاليفورنيا ، بعد أن أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدًا بالقتل، وكان ينوي العودة للسعودية.

— pic.twitter.com/HPwshZWeX8 — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) 4 февраля 2019 г.

المصدر: الرياض + سبق